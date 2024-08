Romeo Lavia a montré à Manchester City pourquoi il aurait fallu le conserver

Manchester City a gagné sur la pelouse de Chelsea, mais un Blue a toutefois brillé : Romeo Lavia. Le Belge a fait l'unanimité.

Romeo Lavia sort de son premier match de Premier League cette saison avec des sentiments mitigés. "Je suis très heureux d'être de retour et d'avoir pu débuter mon premier match de championnat pour ce club incroyable", déclarait-il après la rencontre dans des propos relayés par The Sun.

Malgré la défaite, Lavia a séduit les supporters. Il suffit de taper son nom sur X pour tomber sur d'innombrables commentaires, en français comme en anglais, louant sa prestation. "Le meilleur milieu de terrain sur la pelouse était un gars de 18 ans que Manchester City a mis de côté", pointe un observateur.

"Il faut vraiment espérer que ce garçon soit épargné par les blessures car il a ce fameux petit truc en plus au milieu", écrit un autre.

On est le 18 août et on a déjà vu plus de minutes de Romeo Lavia à l’œuvre avec Chelsea que la saison dernière.



Faut vraiment espérer que ce garçon soit épargné par les blessures car il a ce fameux petit truc en plus au milieu. Sur cette heure face à City, la palette est dingue. pic.twitter.com/OyaHDeAlcq — Scipion (@Scipionista) August 18, 2024

"C'est agréable d'entendre que les supporters ont aimé ma prestation. C'est un sentiment mitigé car nous n'avons pas gagné, donc je ne vais pas m'emballer. Je ne suis pas heureux tant que nous ne gagnons pas", relativise Lavia.

"Toute l'équipe est sur la même longueur d'ondes, depuis le premier jour, on sait que c'est un processus et on peut être heureux d'avoir réussi à faire quelques bonnes choses contre la meilleure équipe du monde en ce moment", continue le Diable Rouge.

Romeo Lavia, sorti à 20 minutes de la fin, devrait désormais - enfin - enchaîner les titularisations et, enfin, confirmer son potentiel. Sauf surprise, il sera également dans la sélection de Domenico Tedesco dans deux semaines.