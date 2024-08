🎥 Un coéquipier de Wout Faes provoque les supporters de Tottenham avec humour

Leicester City retrouvait la Premier League ce week-end pour la reprise du championnat, et recevait Tottenham. Les Foxes ne sont pas parvenus à l'emporter, mais ont pris un bon point grâce à un but de Jamie Vardy (37 ans).

Vardy est sorti en fin de rencontre sous une ovation du King Power Stadium et s'est alors adressé aux supporters de Tottenham, les chambrant. Montrant le patch de la Premier League, il a signalé aux supporters des Spurs qu'il en avait gagné une, et l'équipe londonienne, zéro.

Le buteur de Leicester se rappelle ainsi au bon souvenir de la Premier League, lui qui a été un élement crucial du titre inattendu des Foxes en 2016. Il avait alors inscrit 24 buts en 36 rencontres de championnat.

Wout Faes était titulaire en défense centrale pour Leicester City et est à créditer d'un bon match. Une bonne nouvelle à 10 jours de l'annonce de la sélection de Domenico Tedesco, dont il fera très certainement partie.

Jamie Vardy reminded Spurs fans he’s got a Prem title and they haven’t ūüíÄ pic.twitter.com/qObafitLtL