Anderlecht est au plus bas dans certains domaines : "À long terme, ces chiffres ne sont pas tenables"

Brian Riemer veut une équipe capable de dominer physiquement l'adversaire dans toutes les situations. Hein Vanhaezebrouck a examiné les données d'Anderlecht contre le KV Malines et en a cependant tiré une conclusion.

Anderlecht est en tête de la Jupiler Pro League, mais cela ne correspond pas aux données physiques. "Nous avons là une anomalie. Normalement, les équipes en haut du classement sont aussi performantes en termes de paramètres physiques", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad .

"Anderlecht, le leader du classement, était dernier en termes de distance totale parcourue. Pour les high speed runs , quatorzième. High intensity, au-dessus de 15 kilomètres par heure : également derniers. En ce qui concerne les mètres parcourus au sprint, ils sont quatorzièmes. C'est très mauvais."

Il peut y avoir des circonstances atténuantes. Des équipes comme OHL et le STVV jouaient très bas, compliquant la possibilité de mettre de l'intensité. "Mais malgré tout, ça se voit. Anderlecht a concédé un corner samedi. Le ballon a été dégagé et Dreyer est parti avec."

Quand vous êtes au plus bas sur tous les paramètres physiques, il y a un problème

"Mais personne n'a suivi. Personne n'a fait cet effort. Et c'était en première mi-temps. Ce n'est pas un moment où les joueurs sont déjà fatigués. Après la pause, je m'attendais à ce qu'ils contrôlent le match, mais ils ont dû subir le jeu et ont concédé occasion après occasion, même s'il ne s'agissait que de tirs de loin. Il doit y avoir une cause physique à cela, lorsque vous regardez ces chiffres."

Selon Vanhaezebrouck, il y a donc un problème physique au RSCA. "Quand vous êtes au plus bas sur tous les paramètres physiques, il y a un problème. Je ne peux pas imaginer qu'Anderlecht puisse être champion en jouant ainsi, tout en restant la dernière équipe de Belgique en termes de condition physique. C'est presque impossible. À long terme, ces chiffres ne sont pas viables."