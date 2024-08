Trois clubs dans la course, un départ de plus en plus probable : l'été d'Arthur Vermeeren s'anime



Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Après avoir navigué entre le noyau A et le noyau B de l'Atlético de Madrid en préparation, Arthur Vermeeren pourrait quitter la capitale espagnole, en prêt. Trois clubs sont dans la course. Le début d'aventure d'Arthur Vermeeren est compliqué, en Espagne. Après un transfert record depuis l'Antwerp, le jeune Diable Rouge n'a pas réussi à glaner beaucoup de temps de jeu, la saison dernière. L'objectif de Diego Simeone était de préparer le jeune milieu de terrain pour cette saison, mais en préparation, le joueur de 19 ans a navigué entre le noyau A et le noyau B et n'a pas réussi à gagner sa place. Les Colchoneros ont beaucoup recruté pendant l'été, et Vermeeren a du mal à se faire une place au soleil. L'idée d'un prêt est donc de plus en plus étudiée. Trois clubs dans la course pour se faire prêter Arthur Vermeeren Selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, trois clubs sont en course : le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, le RB Leipzig, qui compte dans ses rangs Loïs Openda, Antonio Nusa et Maarten Vandevoordt, ainsi que l'Olympique de Marseille, auteur d'un mercato très ambitieux. D'après le journaliste belge Sacha Tavolieri, c'est Leipzig qui est le plus avancé dans les pourparlers. L'OM aurait pris ses renseignements il y a un mois, sans aller plus loin. L'idée serait de prêter Vermeeren sans option d'achat, afin de lui octroyer une saison pleine avant une potentielle intégration avec l'Atlético.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie