Bientôt les débuts... européens ? Mika Godts n'est pas le seul Belge dans la sélection de l'Ajax pour le barrage d'Europa League

Après une saison décevante, l'année dernière, l'Ajax doit se relever et reprendre ses lauriers, aux Pays-Bas.

En Europa League, les Ajacides voudront aussi retrouver une certaine gloire européenne. Cela passera, cependant, par les barrages, après des qualifications arrachées contre Vojvodina et le Panathinaïkos.

Ce jeudi soir, l'Ajax évoluera sur la pelouse de Jagiellonia, en Pologne. Une rencontre pour laquelle deux Belges font partie de la sélection.

Si Mika Godts est évidemment dans le groupe, c'est aussi le cas de Jorthy Mokio, qui devrait bientôt connaître ses débuts avec l'équipe première de l'Ajax, à seulement 16 ans.

