🎥 Trois jours après son arrivée, Anas Zaroury s'offre déjà un assist somptueux avec Lens

Lens s'est imposé 2-0 face à Brest. Anass Zaroury s'est directement montré décisif.

Trois matchs, trois victoires (dont une en barrage d'Europa League) : Will Still (et son frère Edward, qui l'a rejoint comme adjoint) a parfaitement réussi son début de saison avec Lens. Hier, le Racing a battu Brest, troisième de Ligue 1 la saison passée, sur le score de 2-0.

Pour cette rencontre, les Sang et Or ont pour la première fois découvert Anass Zaroury. Le Belgo-marocain est arrivé pour pas moins de neuf millions en provenance de Burnley.

Bien connu d'Edward Still à Charleroi, Zaroury était déjà titulaire trois jours après son arrivée. Et il n'a visiblement pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation pour créer des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers.

Zaroury déjà à la manoeuvre

Après 19 minutes, il débloquait la rencontre d'un assist génial dans l'espace pour Jhonnar Chavez, qui a parfaitement compris son intention et conclu avec calme (1-0, à 0'27 dans la vidéo ci-dessous). Lens a ensuite fait le break sur un but contre son camp avant la pause.

Anass Zaroury est bien parti pour faire oublier sa saison compliquée avec Burnley (qui l'avait d'ailleurs prêté à Hull). Il a en tout cas marqué les esprits des supporters et des médias français pour sa première pleine d'audace.