Noa Lang incendié par trois légendes des Pays-Bas après son nouveau geste de colère : "J'espère qu'il a honte, je pensais qu'il avait dépassé ça"

Auteur de plusieurs gestes de colère en quittant la pelouse d'Almere, le week-end dernier, Noa Lang n'a pas amélioré sa réputation, chez nos voisins néerlandais. D'autant que trois légendes des Oranje rejoignent l'opinion publique : Lang a dépassé les bornes.

Noa Lang a quitté la pelouse à l'heure de jeu lors de la très large de victoire du PSV Eindhoven sur la pelouse d'Almere, le week-end dernier (1-7). Sur le chemin du banc, l'ancien joueur du Club de Bruges a jeté un ruban adhésif, donné un coup de pied dans un micro d'ESPN et a shooté dans une caisse de bouteilles d'eau (lire ici).

"On dirait que tout va bien lorsque ça se passe comme il le souhaite, mais qu'on obtient ce comportement dès que quelque chose tourne mal" regrettait le légendaire Ruud Gullit sur Ziggo Sport. "Il faut réellement lui parler et lui dire que ce n'est pas possible."

Le comportement de Noa Lang ne passe plus, aux Pays-Bas

Rafael van der Vaart, quant à lui, se reconnait un petit peu dans le comportement de Noa Lang. "Ça m'est arrivé aussi. Mais on vieillit, on a des enfants, une femme ou que sais-je. Ensuite, on a un petit peu honte, et j'espère que c'est son cas" embraye celui qui assure avoir déjà refusé de jouer au poste d'ailier gauche sous les ordres de Ronald Koeman.

"Vous revenez d'une blessure, vous jouez en déplacement à Almere, et vous allez frapper trois fois dans quelque chose en quittant la pelouse. C'est un comportement enfantin, c'est très mauvais" ajoute sévèrement Marco Van Basten, lui aussi présent sur ce plateau de légendes du football néerlandais.

"Qu'est-ce que ça envoie comme message à vos coéquipiers ? Vous dites que cet entraîneur est un connard, n'est-ce pas ? Parce qu'il vous sort ? C'est un très mauvais signal. Vous pouvez perdre votre place pour ça, j'avais osé espérer et penser qu'il était passé au-dessus de ça, qu'il avait grandi."