De John Textor à Gérard Lopez : un ancien coach du RWDM signe dans un grand club déchu

Bruno Irles a trouvé un nouveau défi, quelques mois après son passage express au RWDM. Il entraînera les Girondins de Bordeaux, qui évolueront en National 2 la saison prochaine.

Passer de John Textor à Gérard Lopez : Bruno Irles (49 ans) aime décidément les défis et les environnements de travail délicats. L'ancien entraîneur des jeunes de l'AS Monaco et ex-coach du Sheriff Tiraspol, de Pau et de Quevilly-Rouen avait remplacé Claudio Caçapa au RWDM en février dernier.

Après 5 matchs à peine, un nul et 4 défaites, Irles prenait la porte dès le 22 mars. Un coup dur pour l'entraîneur français, qui va désormais prendre les rênes des Girondins de Bordeaux.

Bordeaux, c'est bien sûr un grand nom du football français, 6 fois champion de France, mais c'est surtout un club à la dérive, relégué administrativement suite à la mauvaise gestion de Gérard Lopez et qui évoluera cette saison en National 2.

Bruno Irles arrive dans un contexte encore plus difficile qu'au RWDM puisque Bordeaux s'est séparé de la quasi-intégralité de son noyau, et a donc dû rebâtir un noyau en urgence. L'équipe réserve n'a même pas pu s'aligner à la reprise en N3, faute de joueurs.

Bref, une nouvelle mission quasi-impossible pour le Français, qui aura notamment sous ses ordres Rio Mavuba (40 ans) et Paul Baysse (36 ans), tous deux retraités depuis 2019 et qui ont repris une licence pour aider leur ancien club. Surréaliste...