Prêté par l'Union au Standard, Lazare Amani ne cache pas son envie pour la saison prochaine : "J'ai donné une réponse favorable au club"

Le Standard n'a pas levé l'option d'achat de Lazare Amani, mais il pourra discuter à nouveau avec le joueur et l'Union en fin de saison. L'Ivoirien, lui, n'a pas caché son envie de rester à Sclessin et s'est réjoui de la nouvelle concernant le rachat du club.

Déjà nommé joueur du mois de février, Lazare Amani a remis le couvert en étant élu joueur du mois de mars par les supporters du Standard. Le médian prêté par l'Union ne veut pas dire qu'il est à son meilleur niveau, même s'il s'en rapproche tout de même grandement.

"Je ne suis pas au sommet de ma forme, mais presque. Je le sens quand je suis au top, et je dirais presque. Si je dis que je suis au top, ça pourrait me limiter inconsciemment. Je n'aime donc pas le dire, même si je sais que je suis dans une bonne forme", lançait-il en conférence de presse, ce vendredi.

Ce prêt, c'était surtout mon initiative"

"Leko m'a pris pour ce qu'il a vu de moi à l'Union et il m'a demandé de jouer de la même manière. J'ai fait quelques ajustements tactiques qu'il fallait assimiler, mais ça a été. Qui a fait en sorte que je vienne ? Tout le monde. Le coach, Ayensa, moi. On m'a dit que le club me voulait, ce qui m'avait étonné car je n'avais premièrement pas reçu de réponse favorable. Il s'agissait simplement d'un message qui était mal passé, on a réglé ça rapidement quand tout le monde a eu l'information. Ce prêt, c'était surtout mon initiative."

Lazare Amani aimerait rester au Standard mais évaluera ses options

Très proche de Dennis Ayensa, déjà dans le vestiaire de l'Union, Lazare Amani ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, contrairement à son coéquipier attaquant. Le Standard avait jusqu'à fin mars pour lever son option d'achat et ne l'a pas fait, même s'il s'est entretenu avec le joueur et ses représentants. Le milieu de terrain ivoirien ne l'a pas caché : il a donné une réponse positive à la direction et il ne serait pas contre l'idée de rester à Sclessin.

J'ai donné une réponse favorable à la direction"

"Oui, parfois j'y pense, en me disant qu'on est déjà en mars. Mais je ne veux pas trop y penser, car je sais que mon futur se joue maintenant. Mon option n'a pas été levée, mais il y a eu des discussions positives et on connaît la situation. J'ai donné une réponse favorable en disant que je voulais rester, on va voir ce qui va se passer. Je ne suis pas déçu, on a déjà eu des réunions, je connais ma valeur et ça ne me dérange pas que le club n'ait pas su lever l'option tout de suite."

Tout dépendra évidemment de la situation financière du club, qui n'a donc pas permis de lever son option d'achat évaluée à 2.5 millions d'euros. Lazare Amani, comme tout le monde, a vu la grosse nouvelle de la semaine et espère qu'elle pourra permettre au Matricule 16 de retrouver des jours meilleurs... et de lever les options d'achat de ses joueurs prêtés.

Si la situation change, le club pourra nous acheter plus facilement"

"Tout le monde a vu la nouvelle, ce serait bien que ce soit la libération. Sur le terrain, je ne pense pas que ça changera quelque chose, on a toujours joué à fond malgré la situation difficile. On a eu une réunion avec le nouveau CEO, qui nous a expliqué les choses en nous disant que plus on avançait, plus ça deviendrait clair. Les nouvelles qu'il a données étaient très positives."

"Oui, ça change les choses même pour un joueur en prêt. Je n'appartiens pas au club, mais il y avait une option. Par rapport aux nouvelles, la situation du club change et si les investisseurs arrivent à temps, ils pourront nous acheter plus facilement."