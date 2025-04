Les RSCA Futures restent à Deinze, La Gantoise se sent flouée : "Une profonde déception"

Malgré un accord verbal entre La Gantoise et la ville de Deinze, ce sont bien les RSCA Futures qui évolueront à la Dakota Arena la saison prochaine. Une nouvelle qui ne passe pas auprès de Sam Baro.

La Dakota Arena n'est pas restée libre très longtemps après la faillite du KMSK Deinze. Anderlecht a rapidement trouvé un accord avec le propriétaire du stade pour y faire évoluer son équipe U23.

Le RSCA se réjouit de cette situation. En début de saison, les RSCA Futures jouaient leurs rencontres au Stade Roi Baudouin, ce qui posait des problèmes à bien des égards.

La situation semblait donc idéale, sauf que le Jong Gent, la deuxième équipe de La Gantoise, évoluera en Challenger Pro League la saison prochaine et joue dans un stade qui n'est pas aux normes du football professionnel. Le propriétaire Sam Baro espérait donc jouer... à Deinze, à vingt minutes en voiture seulement de Gand.

Les RSCA Futures restent à Deinze, au grand dam de La Gantoise

Toutefois, cette semaine, il a été révélé que c'est bien le Sporting d'Anderlecht qui a signé un accord avec la ville de Deinze pour prolonger le contrat de location du stade au RSCA. Une nouvelle qui a suscité l'indignation à Gand.

En effet, dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Sam Baro a déclaré qu'un accord verbal existait déjà entre Gand et la ville de Deinze, portant sur une location du stade pendant deux saisons. La Gantoise aurait offert plus d'argent qu'Anderlecht et les deux parties auraient donné leur parole.

C'est donc un réel volte-face, car c'est après cet accord verbal que la ville de Deinze a accepté prolonger le contrat de location d'Anderlecht. "Je suis profondément déçu qu'un accord verbal ait été rompu, mais je m'abstiendrai de tout commentaire", a déclaré Sam Baro. Le Jong Gent doit donc encore se chercher un terrain pour la saison prochaine.