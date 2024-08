La Gantoise assure l'essentiel contre le Partizan Belgrade et se qualifie pour la phase de ligue de la Conference League

Au terme d'une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires, La Gantoise s'est qualifiée pour la phase de ligue de la nouvelle formule de la Conference League, au détriment du Partizan Belgrade.

Après sa victoire 0-1 au match aller, La Gantoise n'avait qu'à éviter la défaite afin de se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League. Contre le Partizan Belgrade, les Buffalos ont assuré l'essentiel, au terme d'une partie qui ne restera pas dans les mémoires.

La Gantoise a dominé, s'est procuré un joli total d'occasions, Omri Gandelman a frappé la barre d'une reprise de la tête en début de seconde période, mais c'est bien Mathias Delorge qui a donné la victoire à Gand, en toute fin de rencontre, d'une superbe frappe des vingt mètres (88e).

La Gantoise qualifiée pour la phase de ligue en Conference League

Victoire pour les troupes de Wouter Vrancken et le coefficient UEFA, et une qualification importante de La Gantoise, qui devient la quatrième équipe belge assurée de disputer la nouvelle phase de ligue d'une Coupe d'Europe, après le Club de Bruges, l'Union et Anderlecht, qui sera reversé en Conference League en cas d'élimination face au Dinamo Minsk.

La Gantoise fait donc partie des 36 équipes qualifiées pour la phase de ligue de la Conference League, et connaîtra le nom de ses six adversaires (trois à domicile, trois à l'extérieur) ce vendredi 30 août. Au terme de cette phase, les huit premières équipes rejoindront les 1/8es de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront un 1/16e de finale.