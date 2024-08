Du très lourd pour le Club de Bruges en Ligue des Champions ?

Le tirage au sort de la nouvelle Ligue des Champions aura lieu ce jeudi à 18h à Monaco. Le Club de Bruges connaîtra ses adversaires potentiels.

La Ligue des Champions sera jouée pour la première fois dans un nouveau format. Le Club de Bruges est le seul club belge participant à cette édition.

Il y a quatre pots, les plus "grandes" équipes étant dans le pot 1 et les plus "petites" dans le pot 4. Le Club de Bruges est versé dans le pot 2. Les Blauw en Zwart joueront huit matchs - sans aller-retour.

Quatre à domicile, et quatre à l'extérieur. Le Club affrontera huit adversaires différents, deux de chaque pot. Il y aura un seul et unique classement de tous les clubs.

Les 8 premières équipes se qualifient directement pour les éliminatoires, tandis que les équipes classées de 9 à 24 disputeront des barrages. La Ligue des Champions débute dès le 17 septembre.

Toutes les équipes participantes

Pot 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelone

Pot 2: Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club de Bruges, Shakhtar Donetsk, AC Milan

Pot 3: Feyenoord, Sporting CP, PSV, Dinamo Zagreb, RB Salzbourg, Lille, Etoile Rouge de Belgrade, Young Boys, Celtic

Pot 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologne, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brestois