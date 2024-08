OFFICIEL : Charles De Ketelaere va retrouver un ancien coéquipier du Club de Bruges à l'Atalanta

Charles De Ketelaere sera à nouveau sur le terrain avec Odilon Kossounou. Le club italien de l'Atalanta a annoncé lundi que l'accord pour un prêt a été conclu.

Le défenseur de 23 ans quitte le Bayer Leverkusen et part en prêt à l'Atalanta cette saison. Il y a également une option d'achat incluse dans son contrat.

Si les Italiens veulent le recruter définitivement, ils devront débourser environ 30 millions d'euros, selon Het Laatste Nieuws. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 35 millions d'euros.

Kossounou a été recruté par le Club de Bruges en 2019 en provenance du club suédois d'Hammarby, pour 3,85 millions d'euros. En 2021, il a été vendu au Bayer Leverkusen pour 23 millions d'euros.

Il a disputé au total 55 matchs pour le Club de Bruges, marquant un but et délivrant deux passes décisives. Il a également remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire l'année dernière.

Kossounou è dell'Atalanta ⚫️🔵 Benvenuto a Bergamo, Odilon! 💪🏿🇨🇮



Kossounou is here! ⚫️🔵 Welcome to Bergamo, Odilon! 💪🏿🇨🇮