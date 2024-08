Un peu comme le public, les Diables Rouges "n'ont pris aucun plaisir" durant l'Euro 2024

Domenico Tedesco est longuement revenu sur l'Euro 2024, et globalement fait un mea culpa assez rare dans la profession. Il a également souligné un vrai regret : les Diables Rouges n'ont pris aucun plaisir durant leur Euro.

On voit rarement un sélectionneur national être aussi ouvert et candide concernant son propre travail et ses échecs que l'a été Domenico Tedesco ce vendredi à Tubize. Avant d'annoncer sa sélection, l'entraîneur des Diables Rouges est revenu en long et en large sur l'Euro 2024, proposant en quelque sorte au public son auto-évaluation, celle fournie à l'Union Belge le 16 juillet, et fait en partie son mea culpa (lire ici).

Mais Tedesco a également évoqué un gros regret : selon lui, à aucun moment durant la compétition, ses joueurs n'ont pris le moindre plaisir. "Après un an et demi de travail ensemble, je dois le dire. Nous n'avons pris aucun plaisir durant l'Euro", déclare-t-il en conférence de presse.

Un Euro sans plaisir

"Il n'y a eu aucune célébration, aucun sentiment positif. La défaite inaugurale nous a mis la pression, et même la victoire lors du second match n'a pas pu être savourée car nous savions qu'il y avait une "finale" derrière", continue Domenico Tedesco.

La qualification face à l'Ukraine, un "moment clef" aux yeux du sélectionneur car l'équipe nationale a pour la première fois "perdu sa voie" dans ce match, n'a également pas amené le moindre sourire. On s'en rappelle : Kevin De Bruyne comme Tedesco avaient regretté que malgré la qualification, le vestiaire soit resté calme et triste.

"Et derrière ça, nous sommes éliminés contre la France. C'est nouveau pour nous de ne prendre aucun plaisir ensemble. Nous avions toujours eu des raisons de célébrer, mais pas cette fois", estime le coach fédéral. "Attention, l'atmosphère au sein du groupe, entre nous, était bonne. Mais c'est comme ça. Maintenant, nous allons en retirer ce qu'il y a à en retirer et travailler à l'avenir pour que ça n'arrive plus".