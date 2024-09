Brian Riemer estime la faute de Zanka légère : "Allez voir tous les matchs cette saison et combien de fois ça arrive..."

Anderlecht a concédé un bête penalty en première période sur un contact entre Mathias Jorgensen et Kevin Rodriguez. Mais pour Brian Riemer, c'était léger.

Le RSCA s'en est très bien sorti au Parc Duden en n'encaissant aucun but et en voyant Kevin Rodriguez lamentablement rater son penalty. Un penalty concédé par Mathias "Zanka" Jorgensen, pour une poussée que Brian Riemer juge légère.

"Je trouve ça léger, oui. Pour moi, vous devez tracer une ligne entre ce qui est autorisé et interdit. Oui, il y a un contact, je l'ai bien vu, mais est-ce un penalty ? Pour moi, non", estime l'entraîneur danois en conférence de presse d'après-match.

"Il faut être clair avec les joueurs, sinon ils ne sauront plus ce qui est permis ou pas. Dans certains matchs, vous pouvez assassiner un joueur sans que ce soit penalty, et ici, c'est penalty", lance Riemer avec un petit sourire agacé.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que pour Brian Riemer, le geste de Zanka était malin. "Non, non, en effet. Mais j'aimerais que vous rentriez chez vous et revisionniez, disons, dix matchs au hasard", lance-t-il à un confrère.

"Et voyez combien de situations de ce genre ont eu lieu. Est-ce, sur le plan de la règle, un penalty ? Oui, je pense. Mais si vous en sifflez un là, vous en sifflez à chaque corner", conclut Brian Riemer.