Romelu Lukaku, l'homme des débuts tonitruants : ce n'est pas la première fois qu'il soigne son entrée !

Romelu Lukaku a marqué dès ses premières minutes de jeu pour le Napoli. Une entrée en matière très réussie, et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive.

C'était presque écrit : alors qu'il sortait d'un été mouvementé et probablement très compliqué par la saga de son transfert au Napoli, Romelu Lukaku a marqué... dès ses premières minutes pour les Partenopei. Monté au jeu contre Parme, il a inscrit le but victorieux, avec opportunisme.

On le sait, Lukaku marche à la confiance, et une chose est sûre : il sait comment la trouver dès qu'il arrive dans un nouveau club. La présence d'Antonio Conte l'aide bien sûr énormément cette fois.

"Oui, je suis très heureux de pouvoir de nouveau le serrer dans mes bras après un but", sourit Lukaku dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Mais ce n'est qu'un début. Le travail ne fait que commencer. Aujourd'hui, la victoire était le plus important", ajoute le Diable Rouge, qui rappelle : "J'ai pris l'habitude de marquer dès mes débuts en club".

Lukaku marque toujours pour ses débuts !

En effet, Romelu Lukaku a pris cette bonne habitude : il ne lui faut jamais bien longtemps pour trouver la faille une fois arrivé dans un nouvel environnement. En Angleterre, il avait marqué dès son arrive en prêt à WBA, en rentrant au jeu contre Liverpool.

Puis, avec Everton, où il arrive en septembre, il monte au jeu à la mi-temps pour son premier match et marque face à West Ham, cette fois déjà le but de la victoire. Il avait enchaîné avec un doublé et un assist lors de sa première titularisation.

Avec Manchester United, qu'il rejoint depuis Everton, rebelote, avec moins de succès : il marque le seul but de ses couleurs dès son premier match, en Supercoupe de l'UEFA. Enfin, avec l'Inter Milan, déjà sous Conte, Lukaku avait marqué son premier but dès sa première rencontre, lors d'une victoire 4-0 contre Lecce.

La saison passée, Romelu Lukaku n'y était pas parvenu avec l'AS Rome, mais il a donc repris une excellente habitude prise dans sa carrière...