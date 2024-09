Il ne signera pas au Standard... pour le moment ? Une cible potentielle des Rouches rejoint provisoirement l'Arabie Saoudite

Ismaël Kandouss était dans les petits papiers, au Standard, pour remplacer l'éventuel départ de Nathan Ngoy. Depuis le départ avorté du jeune défenseur central, l'excédentaire de La Gantoise se cherchait une nouvelle porte de sortie. Et il l'a trouvée, officiellement.

Le Standard et Ivan Leko ont bien cru perdre Nathan Ngoy, la semaine dernière. Le jeune défenseur central avait vu le Matricule 16 accepter une offre de cinq millions d'euros de Luton Town.

Toutefois, le joueur de 21 ans n'est pas parti, est de retour au Matricule 16 et était même titulaire sur la pelouse de Louvain, samedi soir. Ngoy était déçu de ne pas rejoindre l'Angleterre, mais Ivan Leko pourra bien compter sur lui, cette saison.

Lorsqu'il était en instance de départ, le Standard pensait déjà à son remplaçant, et avait mis Ismaël Kandouss dans ses petits papiers. L'ancien titulaire de l'Union ne recevait plus aucun temps de jeu, à La Gantoise, et ne faisait pas partie des plans de Wouter Vrancken.

Ismaël Kandouss est prêté en Arabie Saoudite par La Gantoise

Avec le départ avorté de Ngoy, Kandouss a dû se trouver une nouvelle porte de sortie. C'est fait, et elle est très intéressante, sur le plan financier. En effet, le Marocain de 26 ans s'est engagé, en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec le club saoudien Al-Orobah FC, en première division.

Avec un contrat courant jusqu'en juin 2027, Ismaël Kandouss devrait donc redevenir un excédentaire de La Gantoise, l'été prochain. Peut-être continuera-t-il de discuter avec Ivan Leko et le Standard durant le restant de la saison, pour préparer la suite ?