"Je ne suis plus le même Leander qu'à mon départ" : Dendoncker évoque son retour au RSC Anderlecht

Leander Dendoncker est, à nouveau, un joueur d'Anderlecht. Le milieu de terrain était déjà dans les tribunes de l'Union, ce dimanche.

Anderlecht n'a pas joué un grand match contre l'Union, mais a tout de même réussi à ramener un point de son déplacement au Parc Duden. Leander Dendoncker, revenu chez les Mauves cette semaine, était dans les tribunes.

Il pourra bientôt renforcer l'entrejeu du RSCA, assez fébrile depuis le début de la saison. Et au micro des médias du club, Dendoncker a bien expliqué ce qu'il pourrait apporter à cette équipe d'Anderlecht.

Anderlecht et Leander Dendoncker se retrouvent, pour leur plus grand plaisir

"Je cherchais une équipe dans laquelle je pourrais retrouver du temps de jeu, et où je pourrais faire mon travail. Anderlecht est évidemment un bon endroit pour ça. Je ne suis plus le même Leander qu'à mon départ. Tu gagnes en expérience, quand tu joues en équipe nationale, y compris une Coupe du Monde et un Euro. Tu changes en tant que joueur, mais aussi en tant que personne."

"L'amour pour Anderlecht a toujours été présent. Mauve un jour, Mauve toujours. Pour moi aussi, Anderlecht revient à la maison" poursuit-il.

Dendoncker n'a pas peur des termes. Anderlecht ne doit avoir qu'un seul objectif. "Le sentiment de jouer le titre avec Anderlecht est très spécial. Anderlecht, c'est les titres. Il faut beaucoup de travail pour devenir champion. C'est une expérience que l'on vit avec tout le club, Anderlecht se doit de se battre pour le titre chaque saison" a conclu Dendoncker.