Officiel : double bon coup du Beerschot, qui se renforce avec deux internationaux simultanément

Désireux de se renforcer encore un petit peu après un début de saison très difficile, le Beerschot enregistre officiellement l'arrivée de deux internationaux saoudiens.

Promu en Jupiler Pro League au terme de la saison dernière, le Beerschot n'a pas bien commencé son championnat. Avec cinq défaites et un partage, les Rats occupent la lanterne rouge.

Les Anversois ont encore un petit peu le temps de se renforcer, pour offrir à Dirk Kuyt un effectif capable de tenir le coup au moins jusqu'à Noël. Et en ce sens, le Beerschot s'est activé.

Le Beerschot se renforce avec deux internationaux saoudiens

L'information est officiel, le promu recrute deux internationaux saoudiens venus du club d'Al-Ittihad, d'un certain Karim Benzema : Faisal Al-Ghamdi et Marwan Al-Sahafi.

Al-Ghamdi est un milieu de terrain de 23 ans devenu international saoudien il y a un an et demi. Al-Sahafi évolue sur le flanc gauche et a récemment fait ses débuts avec la sélection.