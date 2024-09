Officiel : le Beerschot s'offre un joueur du PSG !

C'est l'un des jolis coups de cette fin de mercato. Colin Dagba, 77 matchs avec le PSG, signe au Beerschot.

Le mercato se ferme ce vendredi à minuit, et il y aura encore quelques belles affaires d'ici au coup de sifflet final. Le Beerschot, promu, devait se renforcer pour espérer rester en Jupiler Pro League, et vient donc de réussir un joli transfert sur papier pour y parvenir.

Colin Dagba (25 ans) est en effet officiellement un Rat. Il quitte le PSG libre de tout contrat et s'engage pour deux saisons au Kiel, a annoncé le club ce jeudi.

Dagba, formé à Lens, Boulogne et au PSG, a intégré l'équipe A du club parisien en 2018 et depuis, il a cumulé 77 matchs en équipe première. Mais le "kiki" parisien n'est pas parvenu à s'imposer malgré ces opportunités, et a été prêté ces deux dernières saisons à Strasbourg et Auxerre.

La saison passée, Colin Dagba évoluait ainsi en Ligue 2 à l'AJA, et y a connu un succès mitigé. Le Beerschot sera sa première expérience à l'étranger.

Arrière droit, Colin Dagba était également international français U21. Il compte 76 matchs de Ligue 1, 7 matchs de Champions League et 16 rencontres de Ligue 2 sur l'ensemble de sa carrière.