Samuel Mbangula ne compte pas faire de chantage à la sélection : "Le Congo ne m'a absolument pas appelé"

Samuel Mbangula a des racines congolaises, et au vu de la concurrence sur les ailes en Belgique, qui sait ce que l'avenir lui réserve ? Mais pas question pour le joueur de la Juventus de faire du chantage aux Diables Rouges.

Certains imaginaient déjà Samuel Mbangula (20 ans) avec les Diables Rouges, malgré trois matchs seulement en équipe A avec la Juventus. "Vous espérez toujours quand la sélection tombe mais pour être honnête, je ne pense pas que je l'aurais mérité", assure l'ailier de la Juve, présent à Tubize avant le match des Diablotins au Kazakhstan.

"Est-ce que c'est pour bientôt ? Ca, il faut demander au sélectionneur. Là, je suis avec les Espoirs et ça me va très bien", continue Mbangula. "Même si certains voient un certain potentiel en moi, je dois quand même prouver que je mérite ma place à plus long terme".

Pourtant, Julien Duranville, lui, a été appelé très vite en équipe A. "Cela fait tout de même plus longtemps que moi qu'il est avec l'équipe A de Dortmund, même s'il n'a pas été épargné par les blessures", nuance Samuel Mbangula. "Julien, on connaît ses qualités, c'est un joueur exceptionnel. C'est un cas à part".

Mais si la Belgique ne le sélectionne pas assez vite en A, pourrait-on voir Mbangula opter pour la République Démocratique du Congo, pays dont est originaire sa famille ? "Je n'ai pas eu le moindre appel de la part du Congo", affirme-t-il.

"J'ai fait toutes les équipes de jeunes en Belgique, je m'y sens très bien, j'y connais les joueurs, le projet, le système... Pour le moment, je ne me pose pas du tout la question", conclut Samuel Mbangula.