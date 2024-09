"Je pense que le problème est plus profond" : un ex-Diable réagit à la disette de Loïs Openda

Loïs Openda n'a plus marqué avec les Diables Rouges depuis le match de préparation pour le Mondial 2022 contre l'Égypte. Mais comment expliquer cela ? Un ancien Diable Rouge réagit.

Consultant à la RTBF, l'ancien Diable Rouge, Guillaume Gillet, a défendu Loïs Openda concernant son penalty manqué, tout en revenant sur sa première période.

À la mi-temps, l'ancien joueur d'Anderlecht a fait ce bilan sur le jeune talent : "C'est difficile d'être positif le concernant, même si on ne lui en veut pas du tout. Il ne s'est pas procuré d'occasion et n'a pas su exploiter sa vitesse et les appels en profondeur. Je pense que le problème est plus profond que juste le fait de marquer."

Concernant l'animation du jeu, le natif de Liège a ajouté : "Au niveau de l'animation générale, il faut trouver d'autres alternatives pour l'amener dans de bonnes conditions. Le danger vient des côtés, on n'utilise pas les qualités d'Openda, même s'il va marquer de temps en temps sur des centres."

Gillet est également revenu sur le penalty manqué par le Belge : "On a l'impression qu'un penalty est facile, surtout pour un attaquant, mais il faut aussi savoir qu'il ne les tire pas à Leipzig. Ce n'est donc pas un habitué ou quelqu'un qui s'entraîne de manière régulière à cet exercice."

"Sur le coup, il est très mal tiré, mais si le gardien part de l'autre côté, on dit qu'il l'a pris à contre-pied. On a vu qu'il était déçu de sortir, il aurait pu se procurer une ou deux occasions lors des vingt dernières minutes. On sent qu'il cherche ce but à tout prix," conclut l'ex-joueur belge.