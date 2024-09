Qui devra faire de la place pour Leander Dendoncker : Leoni, Verschaeren ou Rits ?

Leander Dendoncker est de retour en Mauve & Blanc. Le milieu de terrain devrait être assez rapidement prêt à jouer, et donc à débuter. Mais qui devra lui céder sa place ?

Comment le milieu de terrain d'Anderlecht va-t-il se profiler avec Leandzr Dendoncker ? Bien que son dernier match officiel - où il a joué 10 minutes avec Naples contre Sassuolo - remonte au 28 février, il ne fait aucun doute qu'il pourra bientôt jouer contre Westerlo.

La condition physique de Dendoncker est solide et même à 80% de ses capacités, il est capable de commencer des matches. Ces derniers jours, à Neerpede, ils étaient impressionnés par ses capacités. Peu de gens qui le connaissaient quand il a joué la première fois sont encore présents.

Cela étant dit, il devient de plus en plus clair qu'à Anderlecht, ils ne le voient pas nécessairement comme un milieu de terrain défensif, mais peut-être plus haut sur le terrain. Cela ne signifie pas qu'il ne jouera jamais en tant que numéro 6, mais il est probable qu'il soit souvent sur le terrain en même temps que Mats Rits.

Stroeykens doit se connecter avec Dolberg

Cela signifie qu'il reste une place pour le quatuor Stroeykens, Verschaeren, Leoni et Ashimeru. Brian Riemer prétendra bientôt qu'il n'a pas d'équipe de base fixe et qu'il fera tourner en fonction de l'adversaire, mais Stroeykens a un avantage.

On pense qu'il sera le plus grand bénéficiaire de la présence de Dendoncker car il n'aura plus à se soucier que de l'attaque. Verschaeren s'est récemment vu clairement rappeler qu'il devait se rapprocher de Dolberg et ne pas se laisser emmener sur l'aile.

Si Dendoncker est en position de numéro 6, Leoni sera probablement à ses côtés. Moins de duels et plus de liberté. Tout le monde aura son temps de jeu, mais les minutes devront être partagées.

En effet, Dendoncker prendra une bonne partie de ces minutes. Car comme mentionné : il ne manquera que peu de matches.