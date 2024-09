Une figure du journalisme français populaire nous a quittés : Didier Roustan est décédé

Triste nouvelle qui nous vient de France. Didier Roustan, l'un des apologistes du beau jeu au sein du paysage médiatique français, nous a quittés.

Didier Roustan, journaliste français actif dans L'Equipe du soir et ancien présentateur de l'émission culte du dimanche Téléfoot, est décédé à l'âge de 66 ans. C'est ce qu'annoncent divers médias français, rendant hommage à ce grand spécialiste du football, notamment sud-américain, et apologiste du beau jeu.

Roustan avait été commentateur pour la télévision française durant de nombreuses années, sur Canal + et France 2. Euro 1984, Euro 1992, Coupe du Monde 1994, Ligue des Champions, puis Ligue 1 dans les années 2000, Didier Roustan était devenu une figure du football français, passé ces dernières années de l'autre côté de la caméra en tant que consultant et analyste.

Son franc-parler toujours sympathique et son look inimitable en faisaient un personnage très apprécié, notamment des amateurs du football "vrai" et populaire. Le football des artistes, de Javier Pastore à Diego Maradona, qui le considérait comme un ami.

Didier Roustan a succombé à des semaines de lutte contre la maladie, révèle L'Equipe, qui lui rendra hommage dans son émission du soir. En avril dernier, il publiait encore Puzzle, livre de souvenirs dans lequel il évoquait sa passion vibrante pour le football.

Toute la rédaction de Walfoot.be se joint aux condoléances à l'attention des amis et des proches de ce modèle pour tout journaliste sportif qu'était Mr Roustan.