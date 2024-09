Vincent Mannaert officiellement candidat pour devenir CEO de l'Union Belge : voici l'évolution de la situation

L'Union Belge est à la recherche d'un nouveau CEO après le licenciement de Piet Vandendriessche. Le conseil d'administration de la fédération se réunira à 14 heures, ce jeudi, avec plusieurs sujets chauds sur la table.

Piet Vandendriessche a été licencié de son poste de CEO de l'Union Belge il y a environ deux semaines. Depuis son intronisation, il avait tenté de réduire le déficit de l'URBSFA, évalué à 11 millions d'euros.

Sur le coup de 14 heures, ce jeudi, le conseil d'administration de l'Union Belge se réunira et aura plusieurs sujets chauds sur la table, selon les dires de nos confrères de la Dernière Heure et du Nieuwsblad. Le bilan financier, premièrement, mais aussi la question du successeur de Piet Vandendriessche. Il y aura-t-il un nouveau CEO sportif et un autre non-sportif, ou le prochain nommé sera-t-il capable d'assumer les deux rôles ?

Vincent Mannaert se rapproche du poste de CEO de l'Union Belge

Parmi les candidats potentiels, le nom de Vincent Mannaert a rapidement été cité. Des paroles qui n'étaient pas en l'air puisque l'ancien homme fort du Club de Bruges, poussé par les clubs professionnels belges, serait en passe de déposer sa candidature.

La décision ne sera pas prise cette semaine, mais Vincent Mannaert est donc bien placé pour devenir le seul et unique CEO de l'Union Belge, capable donc d'assumer les deux rôles. Toujours selon la DH, la présidente du conseil d'administration de l'Union Belge, Pascale Van Damme, l'aurait d'ailleurs déjà rencontré à ce sujet.

Outre celle de Mannaert, d'autres candidatures, encore anonymes, doivent être examinées. Plusieurs personnes seront invitées à des entretiens, afin de voir si elles représentent une meilleur solution que la piste menant à l'ancien CEO du Club de Bruges.