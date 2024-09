Un demi-finaliste de Coupe du Monde au Parc Duden : mais comment l'Union a-t-elle recruté Sofiane Boufal ?

L'international marocain est le gros coup tenté par l'Union durant ce mercato estival. Mais comment les pensionnaires du Parc Duden ont-ils recruté Sofiane Boufal ?

C'est la recrue surprise, le gros pari tenté par l'Union Saint-Gilloise cet été. Sofiane Boufal a débarqué au Parc Duden en toute fin de mercato, et à la surprise générale.

Un transfert d'autant plus surprenant que le vice-champion a bien plus souvent l'habitude de prendre des profils inconnus plutôt qu'un joueur expérimenté, passé par la Premier League, la Liga et la Ligue 1, et qui sortait d'une saison au Qatar. Mais alors, comment l'Union a recruté Sofiane Boufal ?

Une affaire qui s'est dessinée lors de la dernière semaine du mercato

Selon les dires de nos confrères de l'Avenir, c'est environ une semaine avant la fin du mercato que les Unionistes ont entendu le souhait du Marocain de quitter Al Rayyan, au Qatar. Un championnat dans lequel il ne se plaisait pas vraiment.

L'Union a donc vu d'un bon œil l'arrivée de Sofiane Boufal, afin de ramener de l'expérience dans le noyau de Sébastien Pocognoli. Le joueur de 30 ans aurait déjà, quant à lui, suivi la folle dernière journée du championnat en 2022-2023 et la victoire de l'Antwerp sur le gong, et aurait déjà été séduit par les valeurs du club, à l'époque.

Enfin, l'international marocain à 46 reprises et demi-finaliste de la Coupe du Monde n'a disputé que deux petites rencontres de Coupe d'Europe dans sa carrière. Plus sélectionné depuis le mois de janvier et la Coupe d'Afrique des Nations, Boufal voyait donc là d'un bon œil la possibilité de retrouver la sélection.