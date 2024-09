🎥 Un ancien du Standard délivre Saint-Etienne contre Lille et Thomas Meunier, première contrariée pour Lucas Stassin

Saint-Etienne a battu Lille 1-0. Un énorme soulagement pour les Verts.

Après des défaites contre Monaco (1-0), Le Havre (0-2) et Brest (4-0), Saint-Etienne attendait toujours de glaner son premier point et même de marquer son premier but pour son retour en Ligue 1.

C'est finalement Mathieu Cafaro qui a fait rentrer le stade Geoffroy-Guichard en éruption avec une frappe imparable dans le plafond dès la sixième minute. Auteur de 11 assists en Ligue 2, l'ailier français confirme qu'il n'est plus le même joueur qu'au Standard, où il semblait se traîner sous les ordres de Luka Elsner.

Cafaro est l'un des quatre anciens joueurs de Pro League titulaires ce soir. En défense, on retrouvait ainsi également Dylan Batubinsika (ex-Antwerp) et Dennis Appiah, qu'on a connu du côté d'Anderlecht il y a quelques saisons.

Et puis, il y avait Lucas Stassin. Arrivé de Westerlo pour pas moins de 10 millions, l'ancien Anderlechtois était d'emblée titularisé en pointe de l'attaque. Il n'a pas marqué, manquant l'occasion de tuer le match en deuxième mi-temps avec un face-à-face remporté par le gardien lillois Lucas Chevalier.

Stassin a ensuite demandé son changement dans le dernier quart d'heure. Malgré cela, les Verts ont conservé leur avance jusqu'au bout pour concrétiser ce match référence face aux Dogues, pourtant bien en place depuis le début de saison. Thomas Meunier était titulaire dans le trio arrière dans le camp des visiteurs.