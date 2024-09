Croky Cup : Quelles rencontres seront diffusées à la télévision ?

Fin octobre, les clubs de D1A entrent en lice en Coupe de Belgique. Il y a peu d'affiches alléchantes au programme, et les diffuseurs ont dû en choisir deux.

Et pour l'occasion, RTL Sports a opté pour les deux clubs qui attirent traditionnellement le plus de téléspectateurs. Les affiches entre clubs de D1A et Challenger Pro League, à savoir Patro Eisden-Charleroi ou Malines-RAAL, ne seront pas diffusées.

Ce seront en effet, assez logiquement, les matchs du Standard et d'Anderlecht, les 30 et 31 octobre, qui seront diffusés en direct. Le Standard affronte le Lyra-Lierse et le RSC Anderlecht se rend à Tubize-Braine.

Le Lyra-Lierse et Tubize-Braine évoluent tous deux en D1 Amateurs - désormais appelées D1 VV et ACFF. Il s'agit donc de deux des affiches les plus "déséquilibrées" sur papier de ces 16e de finale de Coupe de Belgique.

Les diffuseurs du nord du pays ont naturellement opté pour d'autres matchs : c'est Bruges - Belisia Bilzen (30/10) qui sera diffusé par VTM, et Antwerp-Deinze (31/10) par Sporza.

Là encore, le Belisia-Bilzen évolue en D1 VV, mais Antwerp-Deinze est l'un des chocs entre clubs de Pro League, D1A contre D1B, qui sont au programme. Pour rappel, voici toutes les affiches :