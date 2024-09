"Notre saison commence vraiment maintenant" : Ivan Leko se réjouit après la victoire du Standard

Ivan Leko évoque la première victoire du Standard de Liège à l'extérieur en championnat cette saison.

Ce vendredi soir, le Standard de Liège s'est imposé sur le score de 0-2 sur la pelouse de Dender lors du premier match de la 7e journée de championnat. Le coach des Rouches, Ivan Leko, est revenu sur la première victoire à l'extérieur de son équipe depuis près d'un an.

Un soulagement pour le coach croate : "Ça fait du bien, on a travaillé très dur pour gagner ce genre de matchs : durant la préparation mais aussi durant la trêve internationale. Ce n'était pas facile avec les joueurs qui sont partis, mais il y a aussi des nouveaux qui font beaucoup d'efforts."

"Ce n'était pas facile contre une équipe qui est leader du championnat, qui joue un bon football et qui est forte collectivement. C'est aussi bien de pouvoir regagner à l'extérieur après si longtemps. Je trouve que c'est mérité", déclare l'entraîneur au micro de DAZN.

Zeqiri, un véritable atout majeur

Leko est satisfait de la prestation du nouveau joueur liégeois, Andi Zeqiri : "Son rôle est de décider de matchs comme cela. Soufiane Bendjida a également très bien joué avec son penalty mais aussi cet assist, je suis très heureux pour eux. C'est important pour les nouveaux d'avoir ce genre de boost, notamment pour Andi qui retrouve directement la confiance."

Cette victoire permet au Standard de reprendre confiance et de se repositionner dans la course au haut du classement : "Il y a beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui. L'ambiance est totalement différente de la saison dernière. Comme je l'ai dit précédemment, notre saison commence vraiment maintenant. Notre équipe est complète, après trois mois, mais j'en suis très content. Maintenant, il va falloir continuer à travailler, il reste 23 matchs, on va donner tout ce qu'on a", explique le natif de Split.