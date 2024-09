🎥 Soirée riche en émotions pour Carl Hoefkens, d'abord exclu...avant la libération en tribune

Le NAC Breda s'est imposé de toute justesse contre le Fortuna Sittard (1-0). Carl Hoefkens a vécu le but fatidique depuis les tribunes.

Cet été, Carl Hoefkens a retrouvé un employeur en prenant en charge l'équipe du NAC Breda, promue en Eredivisie. Et il vit cela très intensément : l'équipe alterne entre le très haut (victoire contre l'Ajax) et le très bas (défaites 4-0 et 4-1). Le match d'hier n'a pas fait exception à la règle.

Face au Fortuna Sittard, le spectacle s'est longtemps résumé à l'exclusion de l'ancien entraîneur du Standard, apparu très nerveux le long de la ligne de touche.

Deuxième victoire de la saison pour le NAC

Hoefkens a vivement contesté les décisions de l'homme au sifflet et s'en est pris au quatrième arbitre : "Pouvons-nous parler ? Pouvons-nous parler ou pas ? M'ignorez-vous ? Je vous le demande, la caméra regarde" l'a-t-il apostrophé.

Il a ensuite continué son petit numéro face à la caméra, se demandant : "Pourquoi devrais-je rester calme et aller m'asseoir ?". Il a toutefois été contraint de suivre la suite de la rencontre depuis les tribunes.

C'est donc avec un certain soulagement qu'il a accueilli le but de la délivrance à cinq minutes de la fin. On notera que dans le camp de Sittard, Samuel Bastien est monté au jeu à la mi-temps. Le Fortuna l'a définitivement transféré en provenance de Burnley cet été.