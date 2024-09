Leander Dendoncker n'est pas encore à 100%, mais on ne devrait pas revoir Mats Rits de sitôt

Leander Dendoncker a été bombardé titulaire d'emblée ce samedi par Brian Riemer, à la place de Mats Rits. Une première plutôt réussie, même si le Diable Rouge doit monter en puissance.

On s'y attendait : pour peu que Leander Dendoncker ne traîne pas un énorme retard physique, il serait titularisé très rapidement par Brian Riemer. Peut-être allait-il attendre le match de mardi face à Genk, plus "difficile" sur papier, mais le revenant était bel et bien dans le 11 ce samedi face à Westerlo.

Dendoncker a remplacé Mats Rits en tant que n°6 derrière Théo Leoni et Yari Verschaeren, avec pour objectif de les libérer. En ce qui concerne ce dernier point, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais Leander Dendoncker a fait son job de manière correcte. "Il a très bien fait ça", assurait Leoni après le match.

"Il était confiant, rassurant, très à l'aise au ballon. Il nous fera du bien au duel, avec son calme". C'était en effet le point le plus évident : une fois que Dendoncker avait la balle, il paraissait bien plus calme qu'un Mats Rits qui envoyait des parpaings en tribune de manière systématique. Sans tenter ce dont il n'est pas capable, Leander Dendoncker a joué de manière beaucoup plus propre.

Dendoncker pas parfait, mais...

"Je me suis senti à l'aise à ses côtés, on a beaucoup communiqué, parlé. J'estime que nos automatismes étaient bons. Il a aussi récupéré pas mal de ballons", continue Théo Leoni. Malheureusement pour Dendoncker, Leoni a probablement joué l'un de ses plus mauvais matchs cette saison, et Yari Verschaeren n'a visiblement pas été libéré par sa présence, car son niveau ne s'est pas élevé le moins du monde.

Difficile, cependant, de mettre ça sur le dos du nouveau venu plutôt que sur ses équipiers. Leander Dendoncker n'a pas tout bien fait ce samedi : il a eu quelques moments de suffisance et d'absence, comme toute l'équipe. Probablement doit-il aussi un peu plus s'imposer quand il y a un coup-franc à tirer.

On a aussi pu constater que sa polyvalence serait un atout : en cours de match, Brian Riemer a pu faire sortir un défenseur central pour un attaquant, et replacer son Diable Rouge derrière. "Et même là, il m'a mis très à l'aise, m'a fait confiance", précisait Théo Leoni. Le profil de Leander Dendoncker implique qu'il montera probablement en puissance au fil des matchs et du rythme emmagasiné. Sauf surprise, il sera encore dans le onze mardi.