Officiel : deuxième du Soulier d'Or 2020, il se relance au FC Marsaxlokk

Raphael Holzhauser était sans club depuis le début de l'été. Il se relance à Malte.

Il y a quatre ans, Raphael Holzahauser était deuxième du Soulier d'Or derrière Lior Refaelov, avec plus du double de points par rapport à Paul Onuachu, troisième. Il est également devenu international autrichien. Mais son état de grâce avec le Beerschot n'a pas duré.

Devenu indésirable chez les Rats, il a rejoint Louvain il y a deux ans, où ça ne s'est pas beaucoup mieux déroulé. Les Louvanistes l'ont prêté en troisième division allemande avant de le céder définitivement au Swift Hesperange l'hiver dernier.

Le tour d'Europe continue

Le milieu offensif a fini la saison en force au Luxembourg avec 10 buts et 5 assists en 14 matchs de BGL Ligue. Mais il n'y avait signé qu'un contrat de six mois et s'est donc cherché un nouveau challenge cet été.

Sa situation a mis du temps à se décanter : Holzhauser est resté sans club pendant plus de deux mois mais vient finalement de retrouver chaussure à son pied : il vient de signer au FC Marsaxlokk, à Malte.

Quatrième du championnat maltais, le club a goûté à la Conférence League cette saison mais a été sorti au premier tour préliminaire par les Albanais du Partizani Tirana.