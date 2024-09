🎥 Arne Engels fête ses débuts en Champions League avec un but et un assist !

La première journée de la Ligue des Champions nouveau format se poursuivait ce soir, avec six rencontres au programme.

Manchester City - Inter Milan

L'Etihad Stadium accueillait l'affiche de la soirée. Kevin de Bruyne était dans le onze de départ, Jérémy Doku sur le banc, mais le capitaine des Cityzens et des Diables semblait se blesser et restait au vestiaire à la pause (lire ici). Dans une partie sans buts, Pep Guardiola faisait monter Jérémy Doku pour les dix dernières minutes sans que rien ne change au score final : 0-0.

Celtic - Slovan Bratislava

Titulaire, Arne Engels a été décisif avec un assist sur corner et il a également marqué le troisième but des siens sur penalty (56e). Avant lui, Scales (17e) et Furuhashi (47e) avaient mis le Celtic sur le velour, alors que Wimmer (60e) sauvait l'honneur des Slovaques. Maeda (70e) puis Idah enfonçaient le clou pour fixer le score final à 5-1.

PSG - Girona

Pour la première participation de leur histoire, les Catalans ont tenu bon au Parc des Princes mais ont cédé dans les derniers instants du match, suite à une erreur de Gazzaniga. Le portier argentin de Girone était poussé à la faute par Nuno Mendes, et se trouait complètement en déviant le ballon entre ses jambes, offrant au PSG la victoire 1-0 à la 90e minute de jeu.

Sparta Prague - Salzbourg 3-0

Bologna - Shakhtar Donetsk 0-0

Een droomdebuut in de @ChampionsLeague voor Arne Engels! ūü§©ūüáßūüá™ pic.twitter.com/AyCJQhHRxw — Play Sports (@playsports) September 18, 2024