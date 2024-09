"Je vais te mettre un but, t'as trop de chance" : Thibaut Courtois, encore homme du match, s'est exprimé sur sa relation avec Kylian Mbappé

Poussivement, le Real Madrid s'est imposé face à Stuttgart, ce mardi soir, notamment grâce à un grand Thibaut Courtois, élu homme du match. Après la rencontre, le portier belge s'est exprimé sur sa relation avec Kylian Mbappé à la télévision française.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a remporté la première rencontre de phase de ligue d'une Coupe d'Europe de son histoire, en disposant de Stuttgart, non sans mal (3-1). Une victoire notamment permise par un grand Thibaut Courtois, auteur de plusieurs arrêts de grande classe et élu homme du match.

Après la rencontre, le portier belge a été interrogé, au micro de Canal +, sur sa relation avec Kylian Mbappé, nouvelle recrue star des Merengues. Et Thibaut Courtois aime visiblement avoir une telle adversité à l'entraînement.

"C'est vrai qu'on a des petits jeux. L'autre jour, avant un match, c'était lui contre moi. Il me dit. "Je vais te mettre un but aujourd’hui’. Je lui ai arrêté un tir et je lui parle. Après, il a tiré sur le poteau et me dit. ‘T’as trop de chance.'

Thibaut Courtois et Kylian Mbappé, les compagnons de jeu parfaits

"Je lui ai arrêté des penaltys, il me met aussi des buts. On se taquine un petit peu, c'est toujours chouette de se mesurer à un joueur de cette qualité. Ça me pousse toujours à faire mieux, et c'est le cas pour lui aussi."

Les deux hommes se défient quotidiennement. Et si Courtois voit, avec Mbappé, l'un des meilleurs attaquants du Monde le tester, le Français peut aussi s'entraîner avec ce qui se fait de mieux à son poste. "C'est le meilleur gardien du Monde, et j'ai entraîné beaucoup de gardiens de haut niveau. Pour le moment, il n'y a pas meilleur que lui" déclarait, à son sujet, Carlo Ancelotti en conférence de presse, après la rencontre.