Sous haute pression, Brian Riemer reçoit un soutien...inattendu : "Son système nous a mis en difficulté"

Après la victoire de Genk face à Anderlecht, Thorsten Fink a tenu à apporter son soutien à Brian Riemer.

En conférence de presse d'après-match, Thorsten Fink n'a pas boudé son plaisir. "C'est une cinquième victoire d'affilée contre une très bonne équipe. Je suis très content de notre première mi-temps. A la pause, Brian Riemer a apporté des ajustements tactiques."

"Par contre, je ne suis pas content de notre deuxième mi-temps", a continué le coach allemand du KRC Genk.

"Nous devons être plus efficaces. Brian a fait du bon travail ici. Il a mis en place un bon système. Je suis cependant satisfait de l'intelligence de mon équipe."

"Nous aurions juste dû marquer plus de buts. En seconde mi-temps, nous n'avons pas joué comme je le voulais. Bien sûr, nous devions jouer un peu plus défensivement, mais nous avons perdu trop facilement le ballon."

Genk est désormais leader de Pro League. "Nous avons également manqué l'opportunité de décider le match plus tôt. Finalement, le 0-2 est tombé. Les remplaçants ont bien fait. Nous avons maintenant cinq victoires d'affilée, nous voulons rester dans cette dynamique le plus longtemps possible."