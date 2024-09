🎥 Ce joueur belge est déjà détenteur d'un record historique dans son nouveau club

Arne Engels, qui a rejoint le Celtic cet été, s'est déjà bien intégré. Le Belge a déjà inscrit un but après deux matchs de championnat en Écosse, mais il a surtout délivré une passe décisive et marqué un but en Ligue des champions.

Grâce à cette performance dans la prestigieuse compétition, le Belge bat un nouveau record. Il rejoint Henrik Larsson comme étant l'un des deux seuls joueurs du Celtic à avoir marqué et délivré une passe décisive dans un match de Ligue des champions, selon Football on TNT Sports.

Arne Engels joins Henrik Larsson as the only two Celtic players to both score and assist in a Champions League match 🍀 pic.twitter.com/Eonk5i1lIZ