Inquiétude pour Kevin De Bruyne, absent : Pep Guardiola explique

Kevin De Bruyne ne fait pas son retour ce dimanche pour le choc face à Arsenal comme on l'espérait. Pep Guardiola a donné des détails sur cette absence qui pourrait inquiéter.

Sorti à la mi-temps en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, Kevin De Bruyne ne semblait pas gravement blessé. Pep Guardiola avait rassuré et déclaré que le Belge pourrait potentiellement déjà faire son retour ce week-end pour le choc contre Arsenal.

Il n'en est finalement rien. De Bruyne est absent du groupe pour faire face aux Gunners, même pas sur le banc. Mais avant la rencontre, qui démarre à 17h30 ce dimanche, Pep Guardiola a tenu à dissiper les inquiétudes concernant son meneur de jeu.

"Kevin De Bruyne est indisponible aujourd'hui, mais il ne souffre pas d'une blessure vraiment grave", a-t-il affirmé dans des propos relayés par Fabrizio Romano sur les réseaux sociaux. Aucune précision n'a cependant été apportée concernant un timing de retour.

À quelques semaines de la nouvelle sélection de Domenico Tedesco pour les rencontres de Ligue des Nations en Italie et face à la France, reste à voir si De Bruyne aura retrouvé toutes ses forces et pourra enchaîner.

Au vu du contexte, il est également possible que le sélectionneur décide, comme il l'avait fait pour Lukaku en septembre, de laisser se reposer Kevin De Bruyne... et ainsi remettre à plus tard les discussions concernant son avenir en équipe nationale.