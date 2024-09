OFFICIEL : les espoirs de reprendre un club de Premier League s'envolent pour John Textor

John Textor, président du RWDM, était candidat au rachat d'Everton. Cela ne se fera finalement pas.

Déjà propriétaire de plusieurs clubs dans le monde - le RWDM, l'Olympique lyonnais, Botafogo et Crystal Palace -, John Textor s'était récemment présenté comme candidat au rachat d'Everton.

Le club de Premier League avait son rachat par 777 Partners - également propriétaire du Standard de Liège -, échouer il y a quelques mois.

Dans un communiqué, l'homme d'affaires américain avait, via Eagle Group, déclaré notamment ceci : "Nous pouvons confirmer que nous sommes intéressés de vendre nos parts de Crystal Palace, principalement pour poursuivre une relation avec Everton."

Finalement, Everton sera racheté par Friedkin Group, une autre organisation américaine. Ils détiennent notamment l'AS Rome. Un accord a été trouvé, la transaction doit encore être validée par les autorités.

"Blue Heaven Holdings et The Friedkin Group confirment qu’ils sont parvenus à un accord sur les conditions de la vente de la participation majoritaire de Blue Heaven Holdings dans le club de football d’Everton. La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires, notamment de la Premier League, de la Football Association et de la Financial Conduct Authority", peut-on notamment lire.