Anders Dreyer manquera bien Anderlecht - Ferencvaros... mais pas à cause d'une blessure

Absent depuis une dizaine de jours en raison d'une légère blessure au genou, Anders Dreyer était attendu dans le groupe d'Anderlecht pour la réception de Ferencvaros, ce mercredi.

Toutefois, l'attaquant danois n'y figure pas, alors qu'il était suffisamment "fit" pour, au minimum, prendre place sur le banc. Une autre raison explique donc son absence.

Et cette raison, pour Dreyer, est peut-être la plus belle du Monde. L'ailier droit de 26 ans vient d'être papa, comme le communique le RSC Anderlecht dans l'annonce dans sa sélection pour la rencontre.

Une sélection dans laquelle ne figure pas, comme attendu, Ludwig Augustinsson, toujours blessé. On y trouve, par contre, Tristan Degreef et Amando Lapage.

Squad news. 🟣⚪ #ANDFER



ℹ️ Anders Dreyer just became a father and is not part of the squad. pic.twitter.com/uXZJyqAV2w