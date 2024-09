Avec un choix cornélien au milieu de terrain : découvrez la composition probable d'Anderlecht pour affronter Ferencvaros

Le Sporting d'Anderlecht lancera sa phase de ligue européenne par la réception de Ferencvaros, ce mercredi. Voici la composition probable des Mauves.

Mercredi soir important pour le Sporting d'Anderlecht, qui doit impérativement lancer sa phase de ligue européenne de la meilleure des manières contre Ferencvaros, afin de lever une partie des nouveaux doutes apparus après le partage contre Charleroi.

Une rencontre pour laquelle, sur le côté gauche de la défense, Ludwig Augustinsson n'est pas disponible. Moussa N'Diaye devrait donc enchainer, et la charnière centrale alignée devant Colin Coosemans face aux Zèbres devrait être reconduite : Jan-Carlo Simic et Mathias "Zanka" Jorgensen. Sur le côté droit, c'est Killian Sardella qui devrait être plébiscité.

Plusieurs animations possibles pour David Hubert

Au milieu de terrain, une question se pose : David Hubert choisira-t-il de jouer l'offensive, ou de garder une certaine stabilité ? Si Leander Dendoncker et Mario Stroeykens sont, en principe, assurés d'être dans le onze, la dernière place dans le cœur du jeu reviendra soit à Mats Rits, soit à Yari Verschaeren, en fonction de la volonté de l'entraîneur intérimaire.

Absent depuis une dizaine de jours, Anders Dreyer est attendu dans le groupe d'Anderlecht pour cette rencontre, mais plutôt sur le banc. Pour commencer la rencontre, ce sont plutôt Francis Amuzu et Samuel Edozie qui sont attendus. Attention, tout de même : David Hubert pourrait décider d'aligner Rits, Dendoncker, Stroeykens et Verschaeren ensemble, comme ce fut le cas contre Charleroi. L'un des deux ailiers quitterait donc le onze. Et pas de surprise, en pointe : Kasper Dolberg.

La composition probable d'Anderlecht contre Ferencvaros : Coosemans - Sardella, Simic, Zanka, N'Diaye - Dendoncker, Rits, Stroeykens - Edozie, Amuzu - Dolberg.