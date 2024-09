🎥 Kevin De Bruyne s'y est blessé, Romelu Lukaku y a marqué : un stade de 80 000 places mis au tapis par une violente explosion

Des dizaines de milliers de sièges démantelés qui s'écroulent avec fracas : la démolition d'un stade de football est un spectacle assez rare. C'est ce qui s'est produit en Malaisie aujourd'hui avec la destruction du Shah Alam Stadium.

Il y a quelques années encore, l'enceinte pouvait accueillir plus de 80 000 personnes pour assister à des rencontres internationales. En 2013, Chelsea avait notamment disputé un match amical avec le trio Kevin De Bruyne - Eden Hazard - Romelu Lukaku en pointe.

Big Rom et KDB y avaient brillé avec un but et un assist chacun mais De Bruyne avait dû sortir sur civière, blessé au genou. En 1997, les U19 belges, emmenés notamment par Jean-François Gillet, Carl Hoefkens et feu Cédric Roussel, y avaient disputé les trois matchs de la Coupe du Monde U19.

Mais au fil du temps, la structure a souffert du manque d'entretien, elle est aujourd'hui complètement délabrée. Déclarée dangereuse en 2020, elle a été finalement été détruite. Les images ci-dessous montre la mise en pièce de la tribune principale grâce à une série d'explosif disséminés dans les gradins.

The famous Shah Alam stadium, which held up to 80,000 people, was epically blown up in Malaysia



One of the largest stadiums in the world recognized as emergency in 2020. It was ordered to be demolished.



Complete dismantling will be completed next year. pic.twitter.com/8V7WipeZZC