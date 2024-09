🎥 Mika Godts inscrit le premier doublé de sa carrière en Coupe d'Europe : le Diablotin a bien failli détrôner un certain Kasper Dolberg !

Quelques minutes après la fin du déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Fenerbahçe, d'autres rencontres d'Europa League débutaient, ce jeudi à 21h00.

Parmi elles, le déplacement de Besiktas sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam d'un certain Mika Godts. Titulaire au poste d'ailier gauche, le jeune belge (19 ans) a encore fait forte impression.

Surtout en deuxième période, lors de laquelle il s'est offert le tout premier doublé de sa carrière en compétition européenne. Et il a presque battu un record détenu... par un certain Kasper Dolberg, au passage.

Celui du plus jeune joueur non-néerlandais à marquer un but dans une compétition européenne majeure pour l'Ajax Amsterdam. Mika Godts s'est offert ce doublé à 19 ans et 111 jours, Dolberg avait 19 ans et 28 jours lors de son but, en novembre 2016, face au Celta Vigo, sur une passe décisive du même Bertrand Traoré qui a servi Mika Godts pour le 2-0, ce jeudi soir, après 51 minutes.

Le deuxième but de Mika Godts est arrivé plus tard, alors qu'on allait entrer dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Nouvelle prestation aboutie du Diablotin qui a, cette fois, bien rempli la feuille statistique.

