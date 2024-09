Catastrophe pour ce candidat à la montée en Pro League, touché par une interdiction de transfert !

Mauvaise nouvelle pour le KMSK Deinze. Le club a appris vendredi que la Commission des Licences lui avait imposé une interdiction temporaire de transfert.

Le KMSK Deinze se débrouille assez bien sur le plan sportif. Le club occupe actuellement la troisième place de la Challenger Pro League avec 10 points, soit trois de moins que le leader, le RWDM.

Hors du terrain, les choses ne se passent cependant pas aussi bien. Le club se trouve dans une situation financière difficile. Et maintenant, la Commission des Licences a également imposé des sanctions à Deinze.

"Lors de l'octroi de la licence pour la saison 2024-2025, le KMSK Deinze, comme d'autres clubs, s'est vu imposer certaines conditions par la Commission des Licences. Lors du contrôle intérimaire du 20 septembre, le club n'a pas pu fournir l'ensemble des pièces justificatives financières demandées", débute Deinze sur son site web.

"C'est pourquoi la Commission des Licences a décidé aujourd'hui, vendredi 27 septembre, d'imposer au club une interdiction temporaire de transfert et de réduire de 2 le nombre maximum de joueurs de plus de U21 sur la Liste de Taille d'Effectif. Étant donné que la Liste de Taille d'Effectif actuelle (SSL) compte 23 joueurs et peut en contenir au maximum 25, cette sanction n'a pas de conséquences directes sur l'équipe."

"Cette sanction temporaire est une mesure prévisible, étant donné la situation financière actuelle du club. La direction travaille intensivement à une solution et met tout en œuvre pour fournir les documents requis lors du prochain contrôle, afin que l'interdiction de transfert puisse être levée et d'autres sanctions évitées", conclut le club.