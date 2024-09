Ce jeune joueur belge inscrit un but en Premier League 2

Trey Ogunsuyi, jeune attaquant belgo-britannique de 17 ans, vient d'inscrire un but en Premier League 2 avec Sunderland. C'est son 2e but de la saison. Il avait déjà été buteur face à Liverpool U21 le 2 septembre dernier.

L'attaquant s'intègre de mieux en mieux dans l'équipe U21 du club anglais. Grâce à ses performances, il a récemment été appelé à voyager avec l'équipe première en EFL Championship (D2 anglaise). Le joueur était aux anges suite à cette expérience : "Un rêve devenu réalité. Ces expériences resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Faire partie de cet environnement, en termes de voyages, d'entraînements, de vestiaires, vous apprend beaucoup", déclare le Diablotin, cité dans un article du club.

Ce vendredi, il était donc titulaire avec l'équipe U21 de Sunderland face à Fulham et a inscrit un but à la 90e minute de jeu. Son équipe s'est imposée sur le score de 5-2.

L'avant-centre, qui présente un profil similaire à celui de Romelu Lukaku, espère réussir à s'intégrer progressivement dans l'équipe première de Sunderland.

90' Ogunsuyi pulls one back in the final moments.



[5-2] #SAFC | #PL2