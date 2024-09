Le Standard, meilleure défense de Pro League : "La clé, c'est la discipline"

Le Standard affronte Westerlo ce samedi. Les Rouches impressionnent par leur solidité défensive.

Le début de saison du Standard est satisfaisant. Malgré un budget assez limité et quelques départs importants, le club est actuellement 7e de Pro League.

Plus marquant, encore : le Standard est la meilleure défense de Pro League, et de loin. Ils n'ont en effet encaissé que 3 buts en 8 rencontres.

Ce vendredi, en conférence de presse, le coach Ivan Leko s'est expliqué sur ses aspirations de jeu et son empreinte dans l'organisation défensive du Standard.

"Sur le plan défensif, on demande beaucoup de focus et de discipline. La première mi-temps face à l'Union ne nous a pas vraiment demandé cela. La deuxième mi-temps, on a joué plus agressif, plus haut et avec plus d'intensité."

"On fait tout pour bien défendre, on travaille beaucoup sur les phases offensives, sur leur construction. La défense est la base de tout sport collectif, cela nous donne confiance pour bien attaquer. Ce n'est pas équilibré de ne se focaliser que sur l'attaque."