Dans la tourmente, un coach de Pro League tacle...ses attaquants : "Ils ne marquent déjà pas beaucoup à l'entraînement..."

OHL s'est incliné 3-0 lors de sa visite à La Gantoise. Un coup dur pour les joueurs et l'entraîneur. Le groupe est resté une demi-heure dans le vestiaire de la Planet Group Arena avant de sortir.

"Ce qui a été dit dans le vestiaire? Cela reste interne", a déclaré clairement l'entraîneur Oscar Garcia en après-match. Il y aura sûrement eu beaucoup de discussions au sein du groupe.

Il y avait beaucoup à dire à la fois sur le plan offensif et défensif sur la manière dont OHL se présentait. Ils n'ont pas pu marquer et ont encaissé deux buts évitables dans le premier quart d'heure. Même le gardien Tobe Leysen l'a admis.

"Ce n'est jamais devenu un vrai match, car nous l'avons donné dans les dix premières minutes. Nous devons être plus vifs dans notre propre surface. Tous, y compris moi. Je commets également une erreur sur un but et ce n'est pas bien de ma part."

"Nous encaissons trois buts évitables, le troisième sur un corner. Non, nous devons vite oublier ce match", a humblement admis le gardien en reconnaissant qu'il n'était pas non plus exempt de tout reproche sur le 2-0.

Reste la question de savoir pourquoi Oscar Garcia n'a pas fait entrer ses attaquants plus rapidement alors qu'ils étaient menés 2-0 ? "Ils ne marquent pas (beaucoup) à l'entraînement, donc je ne m'attends pas à ce qu'ils marquent beaucoup lors du match."