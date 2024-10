Andrés Iniesta va mettre un terme à sa carrière. Le milieu de terrain espagnol de 40 ans devrait l'annoncer le 8 octobre lors d'une conférence de presse, selon les médias espagnols.

Andrés Iniesta, connu comme l'un des meneurs de jeu les plus emblématiques de l'histoire du football, clôture ainsi un chapitre riche en succès et en moments inoubliables.

Pendant son passage au FC Barcelone, Iniesta a remporté tout ce qu'il y avait à gagner. Il a notamment remporté quatre fois la Ligue des champions et a obtenu neuf titres de Liga. Au niveau international, il a brillé avec l'Espagne, où il a marqué le but décisif de la finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas en 2010.

De plus, il a aidé son pays à remporter deux titres européens, en 2008 et 2012. En 2018, après 16 ans au FC Barcelone, Iniesta a décidé de partir au Vissel Kobe au Japon, où il gagnait un impressionnant salaire annuel de 30 millions de dollars.

Au Vissel Kobe, il a remporté la Coupe de l'Empereur en 2019 et la Supercoupe du Japon en 2020. Pendant son séjour au Japon, il a joué aux côtés de Thomas Vermaelen. Iniesta a quitté le club en 2023 pour rejoindre l'Emirates Club, où il a terminé son contrat l'été dernier.

Il annoncera son départ le 8 octobre, une date qui n'a pas été choisie au hasard. Tout au long de sa carrière, il a toujours porté le numéro huit, qui a toujours eu une signification spéciale pour lui. Il a fait ses débuts officiels pour le FC Barcelone en 2002, sur le terrain...du Club de Bruges.

Avec son départ, le monde du football perd un joueur légendaire qui s'est distingué non seulement par son talent et sa technique, mais aussi par sa modestie et son leadership sur et en dehors du terrain. L'héritage d'Iniesta se fera encore longtemps ressentir dans le football.