Anderlecht retrouvera une vieille connaissance - et l'un de ses derniers coups de génie sur le mercato - à la Real Sociedad

Sergio Gomez va retrouver le RSC Anderlecht ce jeudi. Le latéral espagnol rappellera d'excellents souvenirs aux supporters mauves.

Il y a plusieurs façons d'être nostalgique quand on est supporter du RSC Anderlecht à l'heure actuelle. On peut bien sûr se rappeler de l'époque où les Mauve & Blanc dominaient le football belge, dans les années 2000, avec un titre au moins un an sur deux et des joueurs qui rentreraient dans la légende.

On peut se rappeler du dernier titre conquis, en 2017, pas apprécié à sa juste valeur à l'époque par le public parce que personne au Parc Astrid ne pouvait imaginer que le RSCA ne soulèverait pas de trophée pendant 7 ans (série en cours). Mais certains sont actuellement nostalgiques d'une autre époque, moins lointaine : celle qui a vu Vincent Kompany prendre les rênes de l'équipe A.

© photonews

Là aussi, la nostalgie fait un peu office de miroir déformant : l'Anderlecht version Kompany avait des défauts, d'énormes défauts même. Mais il est passé tout près d'un titre (la Coupe de Belgique), et avait été chercher un top 3 inespéré en championnat. Parmi les cadres de Vincent Kompany : Sergio Gomez, l'un des coups de génie d'un Peter Verbeke qui était encore surnommé "Magic Verbeke" par les supporters.

Acheté 3,5 millions au Borussia Dortmund, Gomez était un investissement pour un club qui était à l'époque nettement dans le rouge et ne pouvait donc pas se permettre beaucoup d'erreurs. Inutile de dire que le latéral espagnol n'en a pas été une : le retour sur investissement a été total un an plus tard. Cinquante matchs, 7 buts et surtout 15 passes décisives ont fait de Sergio Gomez l'un des meilleurs latéraux d'Europe sur le plan offensif.

Bien vite, il était donc devenu impossible de conserver l'ancien de la Masia malgré la volonté de Verbeke. Manchester City a mis 15 millions d'euros sur la table, et au vu de la saison vécue sous Felice Mazzù, on peut dire qu'il n'aurait probablement pas rapporté plus au RSCA un an plus tard. Le départ de Kompany, celui de Gomez, celui de Zirkzee le même été : c'était la fin d'une ère pour Anderlecht, certes pas parfaite, mais peut-être plus naïvement enthousiaste que celle qu'inaugurerait le duo Fredberg-Riemer un peu plus tard...