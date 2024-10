Une ancienne pépite de Pro League...vers le Barça ?

Jonathan David, passé par La Gantoise, évolue désormais à Lille. L'attaquant canadien intéresserait le FC Barcelone.

Jonathan David a fait un certain bout de chemin depuis son arrivée en Belgique, à La Gantoise en 2018. Le Canadien avait ensuite rejoint Lille en 2020 pour 27 millions d'euros.

Depuis, il s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, marquant 91 buts et donnant 20 assists en 194 matchs avec le LOSC.

Cela fait plusieurs mercatos qu'il est cité dans les plus grands clubs d'Europe. Pourtant, cet été encore, il a décidé de rester à Lille. "Il y a eu quelques offres, j’ai parlé avec des clubs et des entraîneurs. On a décidé de rester à Lille", avait-il déclaré.

A 24 ans, David a commencé la saison sur les chapeaux de roue, marquant 5 buts en 6 matchs de Ligue 1. Alors que son contrat arrive à expiration l'été prochain, il pourrait enfin franchir un palier.

Selon les informations du journal espagnol Sport, Jonathan David intéresserait en effet le FC Barcelone. Le club se serait renseigné sur sa situation. David est évalué à 50 millions d'euros selon Transfermarkt.