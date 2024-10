Cédric Fauré, licencié, balance sur l'UR Namur : "Le club est sous la coupe d'un seul homme"

C'était la surprise en ce début de semaine à l'UR Namur : Cédric Fauré, coach très apprécié du club, a été licencié suite à la lourde défaite contre le RAEC Mons. L'ancien buteur de Charleroi a réagi avec déception à cette décision.

L'UR Namur vit un début de saison très compliqué en D1 ACFF avec une seule victoire en 6 rencontres de championnat. On pensait les Merles lancés avec leur victoire contre le SL 16 la semaine passée, mais Namur s'est ensuite incliné lourdement contre le RAEC Mons (0-5).

La direction de l'Union Namur a alors pris la décision de se séparer de son entraîneur emblématique, Cédric Fauré. L'ancien attaquant du Sporting Charleroi et de l'Union Saint-Gilloise avait notamment fait monter Namur de D2 ACFF en Nationale 1, et était très apprécié de son noyau.

"Dans l’intérêt du club, à court et moyen terme, la décision a été prise de 'changer de pilote' et donc de stopper la collaboration avec Cédric Fauré, que nous remercions chaleureusement pour tout ce qu’il a apporté à l’UR depuis deux ans", lisait-on dans le communiqué namurois.

Mais Fauré lui-même semble vivre cette séparation avec amertume. Interviewé par la RTBF, il s'est lâché concernant la direction de l'UR Namur : "C'est un mélange de déception, d'amertume mais aussi de soulagement. Ce n'était plus vivable", affirme-t-il.

"Au fil du temps, je me sentais enfermé comme en prison. Le club est sous la coupe d'un seul homme et pour se forger une opinion, il demandait parfois son avis au père d'un de mes adjoints (la RTBF précise qu'il s'agirait du père de Maxim Ostrega, devenu T1 intérimaire) et à quelques joueurs déçus de ne pas être titulaires".

Une situation compliquée donc en interne, et Cédric Fauré va pouvoir tenter d'aller se relancer ailleurs après un travail globalement positif à l'UR Namur. L'un de ses adjoints, Maxime Renaud, aurait décidé de ne pas continuer l'aventure à Namur en solidarité avec son T1.